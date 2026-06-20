【ハイキュー!!】Paludeのルームウェアコレクション第二弾！
あなたの日常に寄り添う アニメのルームウェア＆雑貨ブランド「Palude」より、アニメ『ハイキュー!!』のルームウェアコレクション第二弾が登場。
＞＞＞アニメ『ハイキュー!!』のルームウェアコレクションをチェック！（写真30点）
『ハイキュー!!』は、高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品。2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。そして2024年2月16日にアニメ続編となる『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破。さらに、2027年には、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開、梟谷学園高校と狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」のTV放送も決定しており、ますます盛り上がりを見せている。
そんなアニメ『ハイキュー!!』のもこもこルームウェアコレクション第二弾が登場。
「好きな食べ物」をテーマにしたキュートなアイテムに、ボリューム感たっぷりのもこもこクッションは存在感抜群。
「ルームウェアプルオーバー」「ルームウェアロングパンツ」「ヘアバンド」「ルームソックス」のほかに、「モコモコあみぐるみキーホルダー」「クッション」「アクリルスタンド」「缶バッジ」など雑貨もラインナップ。
また、アニメ『ハイキュー!!』の商品を税込み5500円以上購入した方に〈フレークシールセット〉がプレゼントされるノベルティキャンペーンも開催される。
『ハイキュー!!』のキャラクター達と一緒にほっこり楽しいおうち時間を過ごしませんか。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
＞＞＞アニメ『ハイキュー!!』のルームウェアコレクションをチェック！（写真30点）
『ハイキュー!!』は、高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品。2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。そして2024年2月16日にアニメ続編となる『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破。さらに、2027年には、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開、梟谷学園高校と狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」のTV放送も決定しており、ますます盛り上がりを見せている。
「好きな食べ物」をテーマにしたキュートなアイテムに、ボリューム感たっぷりのもこもこクッションは存在感抜群。
「ルームウェアプルオーバー」「ルームウェアロングパンツ」「ヘアバンド」「ルームソックス」のほかに、「モコモコあみぐるみキーホルダー」「クッション」「アクリルスタンド」「缶バッジ」など雑貨もラインナップ。
また、アニメ『ハイキュー!!』の商品を税込み5500円以上購入した方に〈フレークシールセット〉がプレゼントされるノベルティキャンペーンも開催される。
『ハイキュー!!』のキャラクター達と一緒にほっこり楽しいおうち時間を過ごしませんか。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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