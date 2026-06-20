ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日、自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。2026年は日本を代表する大物アスリートからのおめでたい報告が相次いでいる。

真美子夫人と連名で、英語の文章を掲載。「私たちの人生において、再びこのような素晴らしい日を共に迎えられたことを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう」とつづった。

大谷は現地19日（日本時間20日）のオリオールズ戦を欠場。大谷の欠場は今月12日（同13日）のホワイトソックス戦以来、今季4度目で球団は「父親リスト」には入れておらず、試合は26人の出場登録枠を一人、欠く状態で臨んだ。球団は「父親休暇（パタニティ・リーブ）のためチームを離れています。今週末のいずれかの時点で復帰する見込み」と発表していた。

バスケットボール男子日本代表の渡辺雄太は4月13日に妻で元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子が第1子を出産したことを報告。インスタグラムに生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手の写真をアップ。「The best day in my life(人生で最も素晴らしい日)」と喜びを記した。

同29日にはサッカー日本代表FW上田綺世が、妻でモデルの由布菜月が第1子となる女児を出産したことを発表した。W杯北中米大会が控える中、日本代表のエースストライカーに吉報が訪れた。上田は「妻と娘のためこれからより一層頑張ります」と決意した。