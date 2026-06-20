レスリング女子日本代表は20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施中の強化合宿を報道陣に公開。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（カザフスタン・アスタナ）の両大会の代表に選ばれている62キロ級の尾崎野乃香はバルセロナなどサッカー強豪クラブのユニホームでスパーリングなどの練習に取り組んだ。

汗をかきやすく、夏場は「（一度の練習で）10枚くらい着替える」という尾崎だが、この日は意識してサッカーユニホームを着用。「皆さん（報道陣）が来てますし、W杯だし、いろいろ持って来ました。こんなに着ている割には全然詳しくないんですけど、この渦に巻き込まれている感じで、元気をもらっている」とサッカーW杯の熱狂に乗っていることを明かした。

日本の初戦となった14日のオランダ戦は、「5時（に起床してライブ観戦）ではないですけど」、ディレイで試合を視聴。FW小川のヘディングがMF鎌田の頭に当たり、2―2の同点となったシーンには「めっちゃ好きで、ファンになった」と鎌田にどハマり。その後、カード付きお菓子を購入したところ、「鎌田さんが入っていないかなと思ったら、入っていて、めっちゃうれしかった」と目をハートにして輝かせた。

自身は秋に愛知・名古屋アジア大会と世界選手権（アスタナ）、12月に28年ロサンゼルス五輪の最初の予選となる全日本選手権と、重要な試合を控える。同階級は24年パリ五輪王者の元木咲良、昨年の59キロ級世界王者の尾西桜と国内のライバルが強力で、全日本を見据えて世界選手権は回避する選択肢もあったが、出場を決断。「代表になるのは難しいし、簡単に出ないという決断はできない」と不退転の覚悟を示した。