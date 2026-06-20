CUTIE STREET増田彩乃、ユニフォーム×シースルスカートのカジュアルスタイル「さすがの着こなし」「おめめパッチリ」とファン絶賛【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の増田彩乃が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】8人組アイドルメンバー「さすがの着こなし」カジュアルスタイル
ブルーのサッカーユニフォームに、透け感のあるホワイトのレーススカートを合わせたスポーティースタイルで登場。甘さとカジュアルさを掛け合わせた着こなしで観客を虜にしていた。このランウェイを受け、ネット上では「さすがの着こなし」「おめめパッチリ」「可愛すぎる」「にこにこで癒される」などの声が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】8人組アイドルメンバー「さすがの着こなし」カジュアルスタイル
◆増田彩乃、カジュアルスタイルでランウェイ闊歩
ブルーのサッカーユニフォームに、透け感のあるホワイトのレーススカートを合わせたスポーティースタイルで登場。甘さとカジュアルさを掛け合わせた着こなしで観客を虜にしていた。このランウェイを受け、ネット上では「さすがの着こなし」「おめめパッチリ」「可愛すぎる」「にこにこで癒される」などの声が上がっている。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】