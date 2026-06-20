ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日、自身のインスタグラムで真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表した。

水色のおくるみに包まれた赤ちゃんが、ブルーのデコピンプリントのＴシャツを着ている写真と共に、誕生について書かれた文章をアップした大谷。英文で「Ｗｅ ａｒｅ ａｇａｉｎ ｏｖｅｒｊｏｙｅｄ ｔｏ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｔｈｉｓ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｄａｙ ｉｎ ｏｕｒ ｌｉｖｅｓ ｔｏｇｅｔｈｅｒ．（私たちは再び、この素晴らしい日を一緒に人生の中で迎えられたことに、この上ない喜びを感じています）」「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｂｅｉｎｇ ｂｏｒｎ ｓａｆｅｌｙ．（無事に生まれてきてくれてありがとう）」「Ｗｅ ｗｏｕｌｄ ａｌｓｏ ｌｉｋｅ ｔｏ ｅｘｐｒｅｓｓ ｏｕｒ ｈｅａｒｔｆｅｌｔ ｇｒａｔｉｔｕｄｅ ｔｏ ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｗｈｏ ｈａｓ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｕｓ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｉｓ ｊｏｕｒｎｅｙ．（また、この道のりを通じて私たちを支えてくださったすべての皆さまに、心から感謝申し上げます）」「Ｓｈｏｈｅｉ，Ｍａｍｉｋｏ（翔平、真美子）」と記した。

日本時間２０日午後４時２４分の投稿には、約３０分間で２７万以上の「いいね」、３７００件以上のコメントが寄せられた。米国で活躍中のコメディアンの渡辺直美は「おめでとうございます」と「祝」と星の絵文字を添えてコメントで祝福した。