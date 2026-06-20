【巨人】浅野翔吾「最高でぇ〜す！」今季１号が先制Ｖ弾「鳥肌立ってる」２軍での日々も思い返す
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）
巨人がリーグ戦再開後初勝利。昇格即「８番・左翼」でスタメン起用された浅野翔吾外野手（２１）が先制Ｖ弾となる今季１号ソロを放った。本拠地でのヒーローインタビューは以下の通り。
―今の気持ちは。
「最高でぇ〜す！」
―今季初のお立ち台。
「２年前に上がったぶりなので、ちょっと緊張しています」
―１号ソロ。
「何とか今日結果を残したいと思っていたので。１打席目を集中してやったので、打てて良かったなと思います」
―大野の３球目カットボール。手応えは。
「打った瞬間の感触は良かったので。あとは『ファウルにならないでくれ』って祈りながら走っていました」
―５月に一度昇格。その後ファームではどんな思いでバットを振っていたか。
「本当に悔しかったので。『最短で帰れるように』と思って毎日頑張っていました」
―２軍にいる間も多くのファンから背中を押された。どんな言葉が力になった。
「『１軍で待ってるよ』という言葉が力になって。ファームではヒーローになったんですけど、ドームでなっている姿を見せたいなと思っていたので、良かったなと思います」
―改めてお立ち台の景色。
「さっきからちょっと鳥肌立ってるんで。明日以降も頑張りたいなと思います」
―ファンへメッセージ。
「ここからが勝負だと思うので。明日からまた頑張りますので熱い応援よろしくお願いします」