◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

巨人がリーグ戦再開後初勝利。昇格即「８番・左翼」でスタメン起用された浅野翔吾外野手（２１）が先制Ｖ弾となる今季１号ソロを放った。本拠地でのヒーローインタビューは以下の通り。

―今の気持ちは。

「最高でぇ〜す！」

―今季初のお立ち台。

「２年前に上がったぶりなので、ちょっと緊張しています」

―１号ソロ。

「何とか今日結果を残したいと思っていたので。１打席目を集中してやったので、打てて良かったなと思います」

―大野の３球目カットボール。手応えは。

「打った瞬間の感触は良かったので。あとは『ファウルにならないでくれ』って祈りながら走っていました」

―５月に一度昇格。その後ファームではどんな思いでバットを振っていたか。

「本当に悔しかったので。『最短で帰れるように』と思って毎日頑張っていました」

―２軍にいる間も多くのファンから背中を押された。どんな言葉が力になった。

「『１軍で待ってるよ』という言葉が力になって。ファームではヒーローになったんですけど、ドームでなっている姿を見せたいなと思っていたので、良かったなと思います」

―改めてお立ち台の景色。

「さっきからちょっと鳥肌立ってるんで。明日以降も頑張りたいなと思います」

―ファンへメッセージ。

「ここからが勝負だと思うので。明日からまた頑張りますので熱い応援よろしくお願いします」