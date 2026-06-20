いつものパンで！お肉と野菜の酸味がクセになる「絶品ボリュームサンド」 

ベトナムの街角で愛されるサンドイッチ「バインミー」。フランスパン風のパンに肉や野菜をたっぷり挟んだボリューム満点の一品です。実はいつものパンと身近な材料で手軽に作れるんです。自宅で本場の味が楽しめるバインミー風レシピを3つご紹介します。

▼大根となますのさっぱり甘酢がクセになる！「豚しゃぶバインミー」

ナンプラーと酢、砂糖、レモン汁を合わせた甘酸っぱいタレで作るベトナム風漬け物と豚しゃぶ肉の組み合わせが絶妙な一品。パクチーや玉ねぎの香りがアクセントになって、食べるほどにクセになるおいしさです。大根と人参の漬け物は前日に作っておくと味がなじんでさらにおいしくなりますよ。

▼本場そのままの味！なますとレバーペーストの「本格バインミー」

ベトナムの道端で売られていたバインミーをそのまま再現したレシピ。レバーペーストとマヨネーズをたっぷり塗ったバゲットに、甘酢のなます・ハム・レタス・パクチーを挟むだけ。なますの酸味とレバーのコクが意外なほどよく合い、一口食べると本場の味わいが広がります。レバーが苦手な方は省いてもおいしく仕上がります。

▼缶詰ひとつでパパッと完成！「鯖缶バインミー風サンド」

鯖水煮缶で手軽に作れるバインミー風サンドです。コッペパンに大根と人参の甘酢なます、大葉、鯖を挟んで、鯖缶の汁で作ったたれをかけるだけ。なますさえ作っておけばあとは缶詰を開けるだけなので、忙しい日にもぴったりです。





バインミーの魅力は、具材のアレンジが自由なところ。甘酢漬けの野菜とたれの組み合わせさえ押さえておけば、お好みの食材でアレンジできます。ぜひ自宅でベトナムの味を楽しんでみてくださいね。