◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)

僅差の投手戦を制し完封勝利とした巨人。橋上秀樹監督代行が試合を振り返りました。

まずは8回2アウトまで無安打に抑えた先発・ウィットリー投手の好投について「素晴らしいの一言につきます」と称賛。制球の不安定さがあったことにも触れながら「回を追うごとに安定してきましたし、生命線であるカーブが効果的に決まってましたので、ある程度投げてくれるかなと思ってました」と振り返ります。

さらにこの日再昇格となる中、先制弾かつ値千金の決勝弾となるソロホームランを放った浅野翔吾選手について「期待に応えてくれた」とコメント。「彼にとっても非常に大きな1本だと思いますので、今後の活躍の弾みにしてくれたらいいな」と思いを寄せました。

さらに『1-0』という僅差のゲーム結果について「選手を成長させる非常に大事なゲーム」と言及。ベンチで交わされる選手たちの前向きな声かけの言葉にも頼もしさを感じていたそうで、カード勝ち越しに向け明日の勝利にも意気込みました。