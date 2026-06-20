自身のインスタグラムで赤ちゃんの足や愛犬デコピンの写真を公開した

ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。育児休暇による欠場から待望の吉報が届き、日本のファンからは「日本全国、世界のみんなが祝福することでしょう」などと歓喜と祝福の声が殺到している。

大谷はこの日の本拠地オリオールズ戦を欠場し、球団は「育休のためチームを離れる」と発表していた。試合後にデーブ・ロバーツ監督が出産が間近であることを明かしていたが、その直後のタイミングで自身のインスタグラムを更新。生まれたばかりの赤ちゃんの足の写真や、愛犬デコピンの写真とともに英語でメッセージを綴った。

投稿されたメッセージには「私たちはまたも一緒に素晴らしい日を迎えられたことに大きな喜びを感じています。元気に産まれてくれてありがとう」と喜びが記された。「そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます 翔平、真美子」と感謝の言葉を添えた。昨年4月19日（同20日）の長女誕生に続く第2子の報告となった。

待ちに待った幸せなニュースに対し、SNS上のファンからは祝福と労いのコメントが相次いでいる。「男の子かな」「真美子さん頑張りましたね」「おめでとうございます」「真美子さんお疲れ様でした」「さすがです！」「ジュニア誕生本当におめでとうございます」「おつかれーーーまみこさーん」「お包みがブルーだから男の子かな!?」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）