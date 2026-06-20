◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手が７回２／３を１安打無失点、１０奪三振で３勝目。ノーヒットノーランこそ逃したが、本拠地・東京ドームで初勝利となった。

初回から最速１５７キロの直球にスプリットなどを交え、凡打の山を築いた助っ人右腕。４回は先頭・田中への四球をきっかけに２死二塁を招いたが、細川を空振り三振に仕留めた。１００球で迎えた８回は２死を奪ったが、村松に中前打を献上。あと４人のところでノーヒットノーランを逃し降板したが、チームの勝利に大きく貢献した。

ウィットリーの本拠地初のお立ち台での一問一答は以下の通り。

―ナイスピッチング

「自分の投球内容にも、当然勝ったことにも満足ですけど、チーム全体の勝利だと思っています」

―東京Ｄ初勝利。どんな景色が見えているか

「やはりファンの皆様の歓声の大きさというのが特別なものがあるので、この土曜日のデーゲームの一日に来ていただいて、大きな声援をくださって本当にありがとうございます」

―どんな思いでマウンドに立っていたか

「途中からは、試合中の話ですけども、ヒットがゼロだったのは頭にあったんですけども、なるべくそれを考えないように。そういう気持ちでいました」

―８回に内海投手コーチとトレーナーがマウンドに来た際はどんなやり取りがあったか

「ちょっと、ももがつりそうだったので、それでトレーナーの方に来ていただきました。８回まで投げるのは今年初めてだったので、もしかしたらミネラルの摂取とかが足りなかったのかなと反省して、次から気をつけてマウンドに立ちたいと思います」

―降板後はどんな気持ちで見ていたか

「自分の後を継いだ大勢も最後のライデル・マルティネスもシーズンここまでずっと安定した成績を残しているので、安心して、そういう気持ちでベンチで応援していました」

―今から乗るヒーローカーは楽しみか

「非常に楽しみです。ずいぶんお待たせしてしまったんですけども、自分もこの瞬間を楽しみにしていたので、大いに楽しんで一周したいと思います」