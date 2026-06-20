◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

巨人は接戦を制して連敗を２で止めた。

先発のウィットリーは８回２死まで無安打投球。ノーヒットノーランまであと４人だったが、村松に中前安打を浴びて降板し、惜しくも快挙達成はならなかった。

打線はこの日、キャベッジのコンディション不良による欠場もあり１軍昇格して即８番・左翼でスタメンの浅野が大野から決勝１号ソロ本塁打を放った。

試合後の橋上監督代行の一問一答は以下の通り。

―ウィットリー８回２死まで無安打

「本当に素晴らしいの一言に尽きますね。もともと制球に課題ある中で、立ち上がりちょっとそういうところありましたけど、回を追うごとに安定してきましたし、生命線のカーブが最初から非常に効果的に決まっていたので、ある程度投げてくれるかなとは思っていました」

―安打を打たれたら交代

「そうですね、ヒットを打たれたら継投にしようということでブルペンも準備していました」

―浅野決勝ホームラン

「本当に期待に応えてくれたというか、彼にとっても非常に大きな一本だと思いますので、今後の活躍の弾みにしてもらえればと思います」

―１―０の試合

「１―０で勝つということは野球で選手を成長させる上で非常に大事なゲームですから。そこを勝ちきれたのは非常に大きなことなので。確かに緊張するゲーム展開でしたけど非常に声も出てましたし前向きな言葉もいっぱい出てましたので頼もしいなと思いながら見ていました」

―あすの３戦目へ

「１勝１敗ですからね。何とか明日みんなで勝って勝ち越せるように精いっぱいやりたいと思います」

―ウィットリーはあそこ抑えてたら９回も

「もちろんヒット打たれるまではいってもらうつもりでした」

―浅野が昇格即結果

「昨日の増田選手も含めて対左というものに対してより効果的なものを探りながらというのもありますし、この状況でキャベッジ選手が残念ながらコンディション不良になりましたので、これはこれで浅野選手を使えということなのかなと思いましたので。チームにとっても本人にとっても非常に大きな１本になると思います」

―浅野への期待

「ここまでそれほど１軍で安定した力を出してる訳じゃないですから、今回のことで自分自身でレギュラーになるんだぐらいのつもりでやってもらえればと思いますね」

―前回１軍いたときとの変化

「まだ１試合目なので具体的にどうこうは難しいですけど、チームの勢いというかベンチの雰囲気とかも含めて１軍のゲームでもゲームに入りやすいんじゃないかという気もしますので。結果を出さないといけない立場なんですけど、あまり結果ばかりにとらわれすぎても自分のものは出せないと思いますので、ほどよい緊張の中で自分のものを出せるという、気持ちの整理というかな、そういうものが少しずつ整ってきてるんじゃないかなと」

―岸田がプロ初一塁スタメン

「現有の攻撃力の中で最大に活用できる方法はという選択肢になりました。もう少し準備期間を置いてという思いはあったんですけども、できるんであれば早めのほうがいいかなと。岸田選手をファーストに入れることで守備のほうで大きなリスクを背負う感じじゃなかったので今日からこういう形で起用しました」

―キャベッジは数日休めば大丈夫

「一応そのような報告は受けています。明日の確認は必要ですけど、それほど長くかかるものではないという報告は受けています」