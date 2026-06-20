森保ジャパン“激闘の舞台裏” 久保の行動に感動の声 監督の「45」の真意は？海外でも珍シーン続々
森保ジャパンの戦いの裏側に注目が集まっている。強豪オランダとの一戦では、負傷した久保建英選手が仲間をねぎらう姿が感動を呼び、チームの結束力が浮き彫りとなった。さらに、森保監督が掲げた「45」という数字の真意や、海外試合でのユニークなシーンも話題に。ピッチ内外で見せる“激闘の舞台裏”が大きな関心を集めている。
監督が掲げる謎の数字…森保ジャパンの“舞台裏”
森保ジャパンの“激闘の舞台裏”が話題になっている。
強敵オランダとの初戦で、こんな場面が…。
1点を追う後半、攻撃を牽引する久保建英選手（25）がオランダ選手から激しいタックルを受け途中交代した。
貴重な攻撃の主軸を失った日本だが、試合終了間際に小川航基選手（28）が放ったヘディングシュートを鎌田大地選手（29）が触り、同点に追いつくと、久保選手も小川選手の元へ。
負傷した左足をかばいながらも小川選手をねぎらう姿に「痛いのに自分の足で仲間を讃えに行くの泣ける！」など感動の声が上がっています。
一方、海外で話題になっていたのは、森保監督が掲げる「45」という“謎の数字”。
これに海外サポーターは、「ボードを使ってどの戦術を使うか伝えてる」「45種類ものプレーを暗記させるなんて！」 「選手が全部覚えているの？もしそうなら天才！」との声が聞かれている。
しかし、この数字は「戦術の番号」ではなく、選手たちに試合の「経過時間」などを伝える手段だったようだ。
海外試合でも“珍シーン”続々
今大会は海外勢同士の試合でもまさかのシーンが続々。
ベルギー対エジプトの一戦では、ベルギー選手が、まるでレスリングのように相手のエジプト選手を“抱き抱え”、地面に投げつける。
しかし、判定はまさかの「ノーファウル」。
この判定にエジプトの監督は抗議するため、ベルギー選手のマネをして審判を“抱き抱え”実演していた。
一方、コートジボワール対エクアドルの試合では、両チームの選手がぶつかり合い、一触即発状態に！
…かと思いきや、まさかのハグ。
ハグをすることで一瞬で仲直りをしていた。
コロンビアとウズベキスタンの試合中には、こんなハプニングも起きていた。
全力でボールを追いかけるウズベキスタン選手がカメラマンに激突！
苦悶の表情を浮かべたカメラマンは、すぐに医療スタッフの処置を受けたということだ。
“全力”なのは選手だけではなく、ノルウェーのサポーターが合図に合わせて一斉に“船を漕ぐ”動きを披露！
これは、ノルウェーの代名詞「バイキング」の船漕ぎをイメージした応援パフォーマンス。
試合でも披露すると、迫力満点の“船漕ぎ”に背中を押されたノルウェー選手たちがゴールラッシュ！見事、勝利を収めた。
パフォーマンスで注目されているのが、コンゴ民主共和国のゴールパフォーマンスだ。ゴールを奪うとノリノリのダンスでスタジアムを沸かせた選手たち。
実はピッチの外でもファッションでも世界を驚かせていた。
“ヒョウ柄”があしらわれたスーツを身にまとい、手にはヒョウ柄のバッグ！
チームの愛称にもなっている「ヒョウ」を取り入れた個性的な装いで強烈なインパクトを残していた。
まだまだ続く熱い戦い。今後も名場面が生まれそうだ。
（「イット！」6月19日放送より）