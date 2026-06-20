15ºÐÀ¾»³¼Âº»¡ÖÃÄÂÎ¶â¤¬ÌÜÉ¸¡×¡¡À¤³¦ÂÎÁà¡¢½÷»ÒÂåÉ½¤¬»îµ»²ñ
¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê10·î¡¦¥ª¥é¥ó¥À¡ËÂåÉ½¤é¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»îµ»²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢½éÂåÉ½¤Ç15ºÐ¤ÎÀ¾»³¼Âº»¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥¯¡Ë¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¡ÊÁí¹ç¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤ÎÃÊ°ã¤¤Ê¿¹ÔËÀ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î13.900ÅÀ¡£4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È5·î¤ÎNHKÇÕ¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¿·À±¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤é¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡À¾»³¤éÂåÉ½5¿Í¤Ïº£½©¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÄ©¤à¡£