「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）

巨人が連敗を「２」でストップ。浅野の先制弾を、先発・ウィットリーが圧巻投球で守った。

熾烈（しれつ）な投手戦の中で三回だった。この日、昇格した朝野が「８番・左翼」で先発出場すると、中日先発・大野のカットボールを振り抜いた。左翼席中断まで運ぶ今季１号ソロで先制に成功。「最高の結果になってうれしいです」と一振りで結果を残した。

その後は大野に要所を締められる形で追加点を奪えないが、ここで圧巻の投球を見せたのが先発・ウィットリーだった。立ち上がりから中日打線を寄せ付けない。４回までに３四球と制球に苦しむ場面もあったが、徐々にテンポアップ。五、六、七回と三者凡退に抑え、七回に細川から空振り三振を奪うと大きく雄たけびを上げた。

七回で来日最多タイの１００球に到達も、ここまで無安打投球を見せており、八回もマウンドへ。２死までこぎつけたが、続く村松に中前打を許した。あと４アウトでノーヒットノーランこそ逃したが、７回２／３を１安打無失点、１０奪三振、１０９球の圧巻投球にスタンドは拍手喝采。その後は大勢が抑え、九回は守護神・マルティネスが締めた。ウィットリーは今季３勝目。本拠地初勝利となった。