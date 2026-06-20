アメリカ代表とオーストラリア代表によるワールドカップ・グループリーグ第2戦で、思わぬハプニングが発生した。



シアトルで行われた一戦は、アメリカ代表が2-0で勝利し、グループリーグ2連勝を達成。しかし試合終了間際、主審を務めたフェリックス・ツヴァイヤー氏が足をつり、プレイが一時中断する事態となった。『THE Sun』が報じている。



後半アディショナルタイム、ボールがタッチラインを割った直後にツヴァイヤー主審が笛を吹いてプレイを止めると、そのままピッチに座り込んだ。すぐに足の異変が確認され、治療が行われることになった。





すると第4審判のカティア・ガルシア氏がピッチへ駆け込み、応急処置として“ピクルスジュース”を手渡した。ピクルスジュースは筋けいれん対策としてスポーツ界で使用されることがあり、思わぬ形で注目を集めることになった。さらに、アメリカ代表のモナコ所属FWフォラリン・バログンも主審のもとへ駆け寄り、足を伸ばしてストレッチを手伝う場面が見られた。オーストラリア代表のニューヨーク・シティ所属MFエイデン・オニールもサポートに加わり、両チームの選手が協力して主審を助ける珍しい光景となった。ツヴァイヤー氏にとっては、これがワールドカップ初担当試合。今季はブンデスリーガやUEFAチャンピオンズリーグでも笛を吹いており、国際舞台での活躍が評価されて今大会の審判団入りを果たしていた。試合終盤の思わぬアクシデントにスタジアムも騒然となったが、主審はその後無事に試合を最後まで裁き切っている。ワールドカップではハイドレーションブレイクが設けられるなど、暑さ対策がおこなわれている。体力的に辛いのは選手だけでなく、審判も同じのようだ。