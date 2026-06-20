１９日放送の、ＴＢＳ系「Ａ−ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に俳優・本木雅弘（６０）が出演。エッセイストの妻・内田也哉子さん（５０）との長男でモデルのＵＴＡ（２８）が俳優デビューすることについて語った。

ＭＣの落語家・笑福亭鶴瓶が「会ったんですよ、息子さんに」と、ＵＴＡを取材したと話し、「カッコええ。見て、これ」と、鶴瓶とＭＣのＫｉｓ−ＭｙーＦｔ２の藤ヶ谷太輔がＵＴＡを取材している写真が登場した。その写真を紹介。

身長１８９センチのＵＴＡについて藤ヶ谷は「すらっとされていたり、素敵さと落ち着き。話がすごくおもしろいし」、鶴瓶も「すっごいいいよ」と絶賛。本木は謙遜するように「日本語が若干やばいんですよ」と返したが、「そんなことないよ」と鶴瓶。藤ヶ谷は「いろいろ留学に行かれてたりとか、さまざまな経験がこう言葉として出てくるっていう」と印象を語った。

本木は「モデルの仕事から、役者の訓練を少ししていて、３年越しでようやくデビュー（俳優）することになったんですね。これで少しホッとしたというか」と父親の顔で話した。

鶴瓶の息子・駿河太郎は俳優として活躍中。本木は「同業者になってほしくないという思いはありせんか？」と尋ねた。鶴瓶が「俺は、落語家には絶対になったらあかん。ほかの職業は何を選んでもいいからって」と息子への思いを語ると、本木は「モデルになる前からそういうお誘いはあったりして、やっぱりこれは、さらされる人生を選ぶか、そうでない人生を選ぶかどっちかじゃないですか。一度さらしたら戻れないよっていう話はしました」と、ＵＴＡとのやりとりを明かした。

ＵＴＡは、１２歳でスイスに単身留学。１６歳で米国の高校に進むなど海外生活が長く、２０１８年にパリコレでモデルデビュー。Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ「ガス人間」（７月２日世界配信）で俳優デビューすることが５月に発表された。