◆パ・リーグ オリックス０―４西武（２０日・京セラＤ）

西武先発・隅田知一郎投手が９回を投げ、３安打２四球無失点で６勝目。８奪三振で今季２度目の完封勝ちを飾った。チームはリーグ戦再開後初勝利となった。

初回は先頭の西川に左前安打を打たれるも、続く山中を遊ゴロ併殺打に打ち取り、計３人を８球で片付ける立ち上がり。２回はわずか６球で３者凡退とした。

３、４回もそれぞれ３者凡退とする。５回は１死から昨季までの同僚・平沼に８球粘られたが、空振り三振に斬り、この回も３者凡退で終え、５回までに費やした球数はわずか５３球だった。

６回も３者凡退とオリックス打線に的を絞らせず。７回は先頭・西川の強烈なピッチャー返しに素早い反応を見せ捕球し投ゴロとすると、１死から太田にこの日初めての四球を与えたが、後続は断った。

８回は２者連続三振を奪うも若月にこの日２個目の四球を与えたが、続く来田は投ゴロに打ち取った。

９回、先頭の紅林にこの日２安打目、２死後山中に二塁打を許したが、得点は与えず。

１００球未満の完封、“マダックス”にはわずかに届かなかったが、圧巻の投球で試合を作った。

打線は初回２死二塁で「４番・右翼」で先発出場のカナリオが左前適時打を放ち先制。２回には、２死満塁から桑原が押し出し四球を選び、さらに１点を追加した。

２点リードのまま迎えた５回には１死一塁から長谷川が左前適時打、２死一、二塁となってからは古賀悠が中前適時打を放ち、さらに２点を奪った。