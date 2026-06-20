体操女子の日本代表が２０日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターでアジア選手権（２５日開幕、中国）に向けた試技会を公開し、１５歳の西山実沙（なんばク）が、初のシニアの日の丸を背負って参加した。

やや緊張した面持ちだったが、４種目いずれも上々の演技を披露し、仕上がりの良さをアピールした。「とりあえず大きなミスもなく、団体で自分が任された役割はできたかな」と振り返り、日の丸に対しては「いろんな他の選手たちの思いを背負って試合にいく。それに見合う演技ができたらいいなと思っています」と気を引き締めた。

４月の全日本個人総合選手権、５月のＮＨＫ杯を制し、女王に君臨。初のシニアの日の丸に戸惑いも見せるが、先輩の杉原愛子らが声を掛けるなど徐々にチームに溶け込んでいる。「たくさん海外の試合に出ている選手の中で、緊張することが多くて思うようにいかないことも多いですが、周りの選手たちが声掛けしてくれたり、手助けをしてくれるのでいいチームだなと思います」と感謝する。

アジア選手権を経て、今後は今年の目標に掲げていたアジア大会（９月）、世界選手権（１０月）に出場する。「団体で金メダルを取ることが一番大きな目標。そこを達成するためには、自分のできる最大限の演技をしないといけない。難しい技を入れて、それでＥスコア（演技の出来栄え点）を落とさないよに調整しています」と気持ちを高めていた。