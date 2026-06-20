バンドyahyel（ヤイエル）のメンバーでミュージシャンの篠田ミルさんが死去したと20日、同バンドのXなどで発表された。

Xでは「yahyelのメンバー、篠田ミルが2026年4月14日に永眠いたしました。今はまだ、メンバー、スタッフ共に、この現実を受け入れられていない日々を過ごしています。葬儀はご遺族の意向により近親者のみにて執り行われました。皆様におかれましても静かに篠田ミルを見送っていただけますと幸いです。篠田ミルが心穏やかに過ごせることを祈ると共に、生前多大なるご厚情と応援をいただいた皆様に、心より感謝申し上げます」と記された。

また、篠田さんの家族からの「篠田ミルは2026年4月14日に召天いたしました。葬儀は近親者のみで執り行いましたため、ご挨拶が遅くなりましたことをお許しください。生前に賜りましたご厚情に改めて感謝し、こころより御礼申し上げます」とのメッセージも掲載された。

バンドは篠田さんの体調不良を理由に、今年3月に行われる予定だったツアーの一部公演の中止を発表していた。

篠田さんは1992年生まれ。yahyelは15年に篠田さんらで結成。篠田さんはバンドメンバーとして活動する一方、音楽家としてさまざまなアーティストらとプロデュースや楽曲制作などを行ってきた。