10年前に長野県軽井沢町で起きたスキーツアーバス事故の遺族や弁護人など12人が20日、都内で集まりました。今年5月22日の控訴審判決の結果を受けたもので、弁護人から控訴審判決の内容や、最高裁での判決に向けたスケジュールの確認などが行われました。



事故が起きたのは2016年1月15日の午前1時52分。

軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで、東京からのスキーツアーバスが、制限速度を50キロほど上回る時速96キロでガードレールを突き破り道路脇に転落。乗っていた大学生13人と運転手2人の合わせて15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。





長野地裁は2023年6月、業務上過失致死傷の罪に問われた当時のバス運行会社社長・高橋美作元被告（64）に禁錮3年、運行管理者だった荒井強被告（57）に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。無罪を主張していた2人はその後、控訴。2025年11月の控訴審初公判で2人は、一審と同じく「事故を予見できなかった」と無罪を主張しました。そして今年5月22日、東京高裁は「ずさんな運行管理体制があり、技量・経験が少ない運転手に運転させることは危険性が高いことは明らか。事故の予見可能性があったという一審判決は不合理とは言えない」として、被告側の控訴を退けました。控訴審の判決を受けて、荒井被告は最高裁に上告。一方、高橋元被告は期限までに上告せず、禁錮3年の刑が確定しています。この事故で次男を亡くした、遺族会代表の田原義則さん（60）は「荒井被告の上告は残念ですが、高橋被告の判決が確定したのであれば、会社経営側の立場の方に責任があったことが確定したことになる。遺族会として、事故の根本原因と再発防止を働きかけてきたという意味で、大きな結論と言えると思っています」などとコメントしています。遺族会は、最高裁の判決を待つとともに、今後も、再発防止に向けた国交省との意見交換なども継続していくとしています。