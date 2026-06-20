立ち技格闘技「KNOCKOUT」は20日、都内で「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」（21日、国立代々木競技場第2体育館）の前日計量と直前会見を行った。

KNOCK OUT−UNLIMITED62キロ契約3分3Rはチュームーシーフーは61・25キロ、戦闘員1号は61・80キロで計量パス。チュームーシーフーは仮面ライダーのお面をつけて登場。完全に戦闘員1号を意識してのものだ。戦闘員1号は「ヒー」と一言。チュームーシーフーは「KNOCKOUTただいま」と日本語であいさつした。戦闘員1号は「1週間で7キロ落とした。顔色も悪い。でもテークダウンして倒します」と代理の戦闘員が答えるとチュームーシーフーは「テークダウンしてやる。あしたは代理はいないので」と変なやりあい。計量時に仮面ライダーのお面に「びびらなかった」と言い返す。チュームーシーフーも「大丈夫です」と試合前から変な対抗心を見せていた。

KNOCK OUT−UNLIMITED73キロ契約3分3Rは木村“フィリップ”ミノルは72・90キロ、草MAXも72・65キロで計量をクリアした。木村は「復活の場を与えてありがとうございかます」と言えば、草MAXは「テークダウンしてパウンドアウトです」と意地を見せた。

KNOCK OUT−UNLIMITED61・5キロ契約3分3Rは大雅が61・5キロ、福永輝が61・45キロでクリア。大雅は「踏み台にはならない。思い切りぶっ倒します」とKO宣言。福永は「踏み台になってください」もやり返した。

KNOCK OUT−UNLIMITED女子バンタム級3分3Rは鈴木万李弥53・2キロ、リュウ・ユエアル53・20キロでパスした。鈴木は「激しい試合になるように殴り合いをします」と意気込む。「UNLIMITEDのルールフィニッシュはたくさんあるのでいいところを出したい」とKO宣言。リュウ・ユエアルは「初めて日本に来ました。あした私の力を見せますので楽しみにしてください。早く相手を倒した」と話した。