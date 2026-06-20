ブルームバーグは、AIへの期待を背景とした株高が資産形成の最大の原動力となった結果、2025年、世界のミリオネア人口（＝資産が100万ドルを超えた人たち）が、200万人増えたと、ITコンサルティング企業の調査結果として報じた。そのうちの約44万人が日本人だという。

【映像】資産5億円超のママ投資家（顔出しあり）

日本でも増えつつある投資によるミリオネア。これからは労働より、投資で稼ぐべきなのか。『ABEMA Prime』では3人のミリオネアに話を聞いた。

■資産1億円を達成した3人の軌跡

240万円を元手に現在は資産5億円超のちょる子氏は、「1番最初に株を買ったのが、東日本大震災と民主党政権時代のオリエンタルランドの株を優待目的で購入したことから始まった」と振り返る。

そこから「アベノミクスが到来し、2018年10月に利益確定したタイミングで手元資金が約2000万円になった。2019年からは育児休暇を取得しているが、娘が生後1カ月から9時間まとめて寝てくれる子だったので、その間に株価をずっと見ることができた。東京エレクトロンという半導体の製造装置の大手の会社でデイトレードをして、2021年の1月には1億円まで増えていた」。

昨年資産1億円を達成した、くらま氏は、「8年前まで300万の奨学金があり、節約して、猛烈に働き、1000万円まで頑張って貯めた。そこから投資を始めて、ビットコインやゴールドを買った。みんなが『ビットコインはクソだ』って言った時に買い、2022年にはFTXショックがあって、ものすごく下がった。その時にぶち込んだ」。さらに株の下落時にも資産を投入し、ゴールドは購入時から約3倍、ビットコインは5倍にまで上昇したという。

20年前に1億円を達成し、現在は約3億円を維持しているはっしゃん氏は「元々始めたのが従業員持株会で、本当に損したのがきっかけだ」と話す。ITバブル期に資産が50分の1や100分の1になる経験をし、投資の勉強の必要性を痛感したという。その後、ITバブルのリバウンドやライブドアなどの新興企業の株価上昇により1億円を超えたものの、リーマンショックで資産が半減した。「私の場合は長期投資で、同じ銘柄をコツコツと長期投資していくスタイルだったが、そのまま持ち続けていたら、アベノミクス以降、結構大きく値上がりして、運良く増えて、3億円ぐらいのタイミングで仕事を辞めた」。

■ミリオネアになって人生はどう変わったか

資産が増えたことによる人生の変化について、3億円を達成して仕事を辞めたはっしゃん氏は、「妻子持ちなので、家族を養う責任がある。奥さんから1億円では許可が出なかった。3億円になって『好きな仕事をしたい』とお願いしたら、ようやく認めてもらって起業ができた」。起業した理由については「そもそも投資しようと思ったのも、起業がしたかったからだ。起業して、自分でいいものを作って、みなさんに使ってもらいたいというのがエネルギーになった」と明かした。

一方、くらま氏は別の悩みを抱えている。人生の変化について、「婚活が大変。全人類が浪費家に見える」といい、「婚活の会場にいる方々の服がみんな高そうで、浪費家なんじゃないかと感じてしまう。髪型、メイクの仕方、持っているものを見る。浪費家の人とは絶対に結婚したくない。そういった人を弾くと、全人類が浪費家に見えて、自分のお金を守りたい欲望が強くなってしまう」。現在の楽しみについては「投資と節約している時は楽しいと思う。マネーフォワード更新して、『あーっ！』て感じる瞬間が最高だ」と語った。

ちょる子氏は、5億円を達成したことによる変化について、「生活自体は大して変わっていない。でも、お世話になっている人にお礼をするとか、そういうことは惜しみなくできるようになったのが本当に良かった。あと、お金を通じて面白い人たちと携われるようになった。株を通じてタワーマンションを次々と購入する富裕層やポーカーの世界チャンピオンなど、面白い人脈が増えたことが財産になっている」。

■投資で稼いでも「働くこと」を辞めない理由

若者の間で「FIRE（経済的自立と早期リタイア）」への関心が高まる中、大金を稼いでも働き続ける意味はなにか。ちょる子氏は、育児休暇から復職し、給料が入った時のことを「なんてありがたいんだろうって思った。月に手取りで35万円くらいだったが、『いるだけでお金をいただけるなんて…』と思った。お仕事でチームにも感謝されるし、こんないいことはない。専業で投資家をしようとは思っていない。お仕事をする」との考えを示した。

くらま氏もこの意見に強く同意し、「暴落時に安定した収入があると、30万でも20万でも10万でもめちゃくちゃありがたい。これで生き延びれるという心の平穏が保てるし、人生を長く考えた時に、投資しているだけよりは働いた方が絶対楽しいと思う。自分が何が楽しいと思うかを、棚卸ししたら、辞めたいという考えが浮かばない」。

はっしゃん氏も「結局、投資をしたおかげで好きな仕事を今させていただいているので、仕事は楽しい。あまり仕事が面白くない時期もあったが、好きな仕事になればみんな楽しいと思うので、そこに向けて投資も頑張るぐらいがちょうどいいんじゃないか」とした。

（『ABEMA Prime』より）