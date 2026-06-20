ＳＫＥ４８の１４期生が１９日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で初お披露目された。今年１月から募集を開始し、１２〜２５歳までの年齢制限で約５０００人の応募者から５人が合格した。

それぞれのメンバーの憧れる先輩メンバーが５人をプレゼン。１３歳最年少の飯田ゆら（いいだ・ゆら）を倉島杏実、１４歳の池田有沙（いけだ・ありさ）を河村優愛、１７歳の矢島凪（やじま・なぎ）を同じ歳の伊藤虹々美、２０歳の竹下茉莉花（たけした・まりか）を同じ大阪出身の篠原京香が紹介した。１９歳の中尾楓華（なかお・ふうか）の憧れは野村実代だったが仕事で参加できず、同じ中日ドラゴンズファンの熊崎晴香が担った。

４期生メンバーはそれぞれステージ上で特技を披露。飯田はこれまでに何度も表彰を受けるほど硬筆が得意とのことで、表彰状と多くのメダルを持参した。池田は魚をさばけ、刺身の写真を映し、大声と一発芸を披露した。矢島はアヒルのまねとオーボエの演奏、竹下はバイト先で習得したもんじゃ焼きの技をエアで、中尾はクラリネットでドラゴンズの応援歌を演奏し、会場を沸かせました。

さらに、１４期生でＳＫＥ４８の代表曲「パレオはエメラルド」と「片想いＦｉｎａｌｌｙ」を２曲続けてパフォーマンスした。竹下は「ＳＫＥ４８ファンの皆さまのうわさは聞いていたんですが、実際に目の前でコールをいただいて、本当にうれしかったです。ありがとうございます！」と感激した。

７月４日の名古屋公演からスタートする「ＳＫＥ４８ ＳＵＭＭＥＲ Ｔｏｕｒ ２０２６」では、研究生による盛り上げ企画の実施が決定。１４期生も各会場に分かれて、お出迎えなどの企画に参加する。