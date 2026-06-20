昨年4月には長女誕生

ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）に自身のインスタグラムを更新。真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。

大谷は19日（同20日）の本拠地オリオールズ戦に出場せず、球団は「育休のためチームを離れる」と発表していた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は真美子夫人の出産が間近であることを話し、チーム合流については「わからない」としていた。

大谷は生まれたばかりの赤ちゃんの足の写真や、愛犬デコピンの写真とともに英語でメッセージを綴った。「私たちはまたも一緒に素晴らしい日を迎えられたことに大きな喜びを感じています。元気に産まれてくれてありがとう。そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます 翔平、真美子」と発表した。

大谷は昨年4月19日（同20日）にインスタグラムで第1子の長女誕生を報告していた。

〇大谷の投稿全文

「We are again overjoyed to experience this wonderful day in our lives together.

Thank you for being born safely.

We would also like to express our heartfelt gratitude to everyone who has supported us throughout this journey.

Shohei, Mamiko」（Full-Count編集部）