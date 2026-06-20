ウィットリーが8回2死までノーヒット投球

■巨人 1ー0 中日（20日・東京ドーム）

巨人は20日、東京ドームで行われた中日戦で完封勝ちし、連敗を2で止めた。フォレスト・ウィットリー投手が来日最長となる7回2/3を投げて1安打無失点の快投。本拠地初勝利となる3勝目を挙げた。橋上秀樹監督代行は「本当に素晴らしいの一言に尽きます。請求に課題がある中でしたけど、回を追うごとに安定してきた」と賛辞の言葉を並べた。

初回、2回、4回と四球で走者を出しながらも痛打を許さず。5回から3イニングで3者凡退に抑えた。鵜飼を来日最速タイの157キロで空振り三振に仕留めるなど直球も走った。「生命線となるカーブが最初から効果的に決まっていたので、ある程度、投げてくれるかなと思っていた」と橋上監督代行は称えた。

8回2死、村松に初安打となる中前打を許し、ノーヒットノーランの快挙はならなかった。それでも、橋上監督代行は「ヒットを打たれたら交代しようということで、ブルペンの方もしっかり準備をしてくれていた」と交番について説明。7回2/3で来日最多109球を投げて1安打無失点。3四球を与えたものの、10奪三振は来日最多タイだ。今季10試合目の登板で東京ドーム初勝利となった。

1軍再昇格した浅野翔吾が3回に左越え1号ソロ。大勢、ライデル・マルティネスの継投でこの1点を守り切った。殊勲の一発を放った浅野について、橋上監督代行は「本当に期待に応えてくれた。彼にとっても非常に大きな1本になると思います。今後の励みにしてもらえれば」と期待を込めた。（Full-Count編集部）