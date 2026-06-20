スポニチ

写真拡大

　立ち技格闘技「KNOCKOUT」は20日、都内で「KNOCK　OUT.65〜THE　KNOCK　OUT　2026〜」（21日、国立代々木競技場第2体育館）の前日計量と直前会見を行った。

　主な試合の計量

　メインのKNOCK　OUT−BLACKスーパーフェザー級王座決定戦3分3R・延長1Rは龍聖が59・95キロ、小森玲哉が59・65キロでクリア。

　セミのKNOCK　OUT−BLACKスーパーバンタム級タイトルマッチ3分3Rは森岡悠樹が55・0キロ、晃貴が54・90キロでクリア。

　第16試合のKNOCK　OUT−REDスーパーライト級タイトルマッチ3分3Rはデンサヤーム・ウィラサクレックが68・10キロ、久井大夢が64・90キロで久井はクリアしたものの、デンサヤームが3・1キロのオーバーで計量をクリアできなかった。

　第15試合のKNOCK　OUT−BLACKライト級3分3Rは大沢文也が62・45キロ、ニカ・パパヴァが62・20キロでクリア。

　第14試合KNOCK　OUT−BLACKウェルター級3分3Rはユリアン・ポズドニアコフが67・35キロ、松岡力が67・45キロでクリア。

　第13試合KNOCK　OUT−BLACK61キロ契約3分3Rはレオナ・ペタスが60・95キロ、成尾拓輝が60・95キロ

　第12試合KNOCK　OUT−UNLIMITED62キロ契約3分3Rはチュームーシーフーが61・25キロ、戦闘員1号が61・80キロ。

　第11試合KNOCK　OUT−UNLIMITED73キロ契約3分3Rは木村“フィリップ”ミノルが72・90キロ、草MAXが72・65キロ

　第10試合KNOCK　OUT−UNLIMITED61・5キロ契約3分3Rは大雅が61・5キロ、福永輝が61・45キロ。

　第9試合KNOCK　OUT−UNLIMITED女子バンタム級3分3Rは鈴木万李弥が53・20キロでリュウ・ユエアルが53・20キロでクリアした。