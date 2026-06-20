立ち技格闘技「KNOCKOUT」は20日、都内で「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT 2026〜」（21日、国立代々木競技場第2体育館）の前日計量と直前会見を行った。

主な試合の計量

メインのKNOCK OUT−BLACKスーパーフェザー級王座決定戦3分3R・延長1Rは龍聖が59・95キロ、小森玲哉が59・65キロでクリア。

セミのKNOCK OUT−BLACKスーパーバンタム級タイトルマッチ3分3Rは森岡悠樹が55・0キロ、晃貴が54・90キロでクリア。

第16試合のKNOCK OUT−REDスーパーライト級タイトルマッチ3分3Rはデンサヤーム・ウィラサクレックが68・10キロ、久井大夢が64・90キロで久井はクリアしたものの、デンサヤームが3・1キロのオーバーで計量をクリアできなかった。

第15試合のKNOCK OUT−BLACKライト級3分3Rは大沢文也が62・45キロ、ニカ・パパヴァが62・20キロでクリア。

第14試合KNOCK OUT−BLACKウェルター級3分3Rはユリアン・ポズドニアコフが67・35キロ、松岡力が67・45キロでクリア。

第13試合KNOCK OUT−BLACK61キロ契約3分3Rはレオナ・ペタスが60・95キロ、成尾拓輝が60・95キロ

第12試合KNOCK OUT−UNLIMITED62キロ契約3分3Rはチュームーシーフーが61・25キロ、戦闘員1号が61・80キロ。

第11試合KNOCK OUT−UNLIMITED73キロ契約3分3Rは木村“フィリップ”ミノルが72・90キロ、草MAXが72・65キロ

第10試合KNOCK OUT−UNLIMITED61・5キロ契約3分3Rは大雅が61・5キロ、福永輝が61・45キロ。

第9試合KNOCK OUT−UNLIMITED女子バンタム級3分3Rは鈴木万李弥が53・20キロでリュウ・ユエアルが53・20キロでクリアした。