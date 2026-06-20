「劇団ＥＸＩＬＥ」青柳翔が２０日、都内で主演映画「ディッシュアップ」（池本陽海監督）の舞台あいさつに女優のハ・ヨンス、俳優の三河悠冴と出席した。

３年前に父を亡くし食事処を継ぐもうまくいかない譲治（青柳）の元に、和食を学びに韓国人・ジュリ（ハ）が来日し、共に店を盛り上げるため試行錯誤するストーリー。

ハは撮影の雰囲気について「（作品を）１人で作っていこうというより、監督はマジシャンのような存在。私はマジックの中にいる鳩のような気持ちで演じていた」と回想。池本監督が演者に細かく指示を出していたという。

池本監督とは６年来の親好がある三河は「（池本監督が監督した）前作と全然違う感じ。こんな王道な感じのストーリー書くんだという印象」とビックリ。自宅も近く、プライベートも知る三河は「普段はもっとしゃべるけど、この場所に来ると静かでシャイな感じになる」と紹介した。

作中には、料理シーンも登場。青柳は演じる役が料理が得意な設定で「桂剥（む）きを３年くらい前から練習していた」と役作りを徹底。撮影を通じ「料理してみようかなという気持ちになった」とも明かしていた。