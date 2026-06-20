【火を使わない鶏むねおかずサラダ】きゅうりのバリボリ食感＆ねぎみそ梅だれが絶品！

きゅうりのバリボリ食感が小気味よく、しっとりとした蒸し鶏とカリッとしたアーモンドの食感も合わさって、かむたびに楽しい一皿。ねぎみそ梅だれの風味もアクセントになり、ご飯がすすむ味わいです。

『蒸し鶏ときゅうりのバリボリおかずサラダ』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（小）……1枚（約200g）

きゅうり……3本

アーモンド（ロースト・無塩）……20g

〈ねぎみそ梅だれ〉

ねぎのみじん切り……1/4本分

梅肉（包丁でたたく）……1個分

砂糖……大さじ1

酢……大さじ1

ごま油……大さじ1

みそ……大さじ1と1/2

酒……大さじ2

作り方

（1）鶏肉をレンジで蒸す

鶏肉は皮を除いて縦長に置き、身の厚い部分に縦に切り込みを入れる。切れ目から左右に切り開き、厚みを均一にする（観音開き）。直径22cmほどの耐熱皿に皮目を下にして入れ、酒をふる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジで4分ほど加熱して、そのまま5分ほどおいて蒸らす。

（2）鶏肉以外の材料の下ごしらえをする

きゅうりは両端を切り、めん棒などでかるくたたいてひびを入れ、手で食べやすい大きさに割る。アーモンドは粗く刻む。たれの材料は混ぜる。

（3）鶏肉にたれをからめて仕上げる

鶏肉の粗熱が取れたら手で食べやすく裂き、ボールに入れる。耐熱皿に残った蒸し汁大さじ2を加えてよくからめ、たれを加えてあえる。器にきゅうりを盛って鶏肉をたれごとのせ、アーモンドを散らす。

ねぎみそに梅肉を合わせた特製だれが、蒸し鶏と野菜をまとめる味の決め手。さっぱりとした後味で、初夏におすすめの一品です。

今井 亮イマイ リョウ 料理家 中華料理をはじめ、家庭料理を得意とする料理家。老舗中華料理店で修行を積み、料理家などのアシスタントを経て独立。身近な食材でお店のような味を作れるレシピは幅広い年代から支持を得る。料理雑誌、書籍、テレビ、料理教室など幅広く活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）