CUTIE STREET川本笑瑠、クールな視線でギャップ見せ「どの系統も似合ってすごい」「見惚れる」と反響【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の川本笑瑠が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】8人組アイドルメンバー、ギャップ見せランウェイ
フロントのファスナーがアクセントになったグレーのミニ丈ワンピースに身を包み、ランウェイを闊歩した川本。トップではクールな視線を観客に向け、普段のキュートなイメージとはギャップのある姿を見せていた。このランウェイを受け、ファンからは「どの系統も似合ってすごい」「見惚れる」「かっこいい」「素敵」などと反響が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】8人組アイドルメンバー、ギャップ見せランウェイ
◆川本笑瑠、クールな視線でギャップ見せ
フロントのファスナーがアクセントになったグレーのミニ丈ワンピースに身を包み、ランウェイを闊歩した川本。トップではクールな視線を観客に向け、普段のキュートなイメージとはギャップのある姿を見せていた。このランウェイを受け、ファンからは「どの系統も似合ってすごい」「見惚れる」「かっこいい」「素敵」などと反響が上がっている。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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