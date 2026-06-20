第2子妊娠中の倖田來未、“貴重なすっぴん”披露 朝のルーティンに絶賛の声「肌キレイすぎ」「妊婦さんに見えない」
3月に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が、20日までにスタッフが運営する公式インスタグラムに登場。貴重なすっぴん姿を公開し、すっぴんからメイクした姿になるまでを披露している。
【動画】「肌キレイすぎて驚く」妊婦に見えないと反響！倖田來未の“貴重なすっぴん姿”
投稿では「スッピン公開！すっぴんからべっぴん 土曜の倖田の朝を覗き見その1」とつづり、フェイスパックをした姿が捉えられていた。
フェイスパックをし、電動カッサで頭皮や首をマッサージしながら「せっかくなら朝のルーティンをね」と話し、朝は必ず顔のリンパを流していると紹介し、これをすることでリフトアップ効果があると説明している。
次の投稿「その2」では、カラーコンタクトを装着し「やっぱりこれやな、かわいい」と褒める姿や、「栗山家の土曜日を垣間見や」と本名を口にしながら、和やかな雰囲気でメイクをする様子が公開された。
動画の中では「倖田來未さん、40代を回ってから日焼け止めを塗るようになりました」と笑顔で告白。親しみやすい日常のひとコマをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「すっぴんもこんなかわいいなんて」「裸眼の來未ちゃん久々」「すっぴんも肌キレイ」「こっちまで笑顔になる」「すっぴん美人すぎ〜」「肌キレイすぎて驚く」「妊婦さんにも見えない」などとすっぴん姿を絶賛する声が寄せられていた。
【動画】「肌キレイすぎて驚く」妊婦に見えないと反響！倖田來未の“貴重なすっぴん姿”
投稿では「スッピン公開！すっぴんからべっぴん 土曜の倖田の朝を覗き見その1」とつづり、フェイスパックをした姿が捉えられていた。
フェイスパックをし、電動カッサで頭皮や首をマッサージしながら「せっかくなら朝のルーティンをね」と話し、朝は必ず顔のリンパを流していると紹介し、これをすることでリフトアップ効果があると説明している。
動画の中では「倖田來未さん、40代を回ってから日焼け止めを塗るようになりました」と笑顔で告白。親しみやすい日常のひとコマをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「すっぴんもこんなかわいいなんて」「裸眼の來未ちゃん久々」「すっぴんも肌キレイ」「こっちまで笑顔になる」「すっぴん美人すぎ〜」「肌キレイすぎて驚く」「妊婦さんにも見えない」などとすっぴん姿を絶賛する声が寄せられていた。