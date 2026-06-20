◇セ・リーグ 巨人1―0中日（2026年6月20日 東京D）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（28＝米国）が20日の中日戦（東京D）で8回2死まで無安打無失点に抑える快投を披露し、東京ドーム初勝利となる来日3勝目（3敗）をマークした。

初回、2番・田中にストレートの四球を与えるなど序盤から荒れ球が目立ったウィットリーだったが、これが奏功する。

7回まで3四球を与えながらも無安打無失点。球数は7回で100球に達したが、ベンチに戻るとヘルメットをかぶって打席準備をし、首脳陣の目の前に座るなど続投に意欲を見せた。

結局、7回に打席は回らず、8回2死から8番・村松にカットボールを中前打されたところでマウンドを2番手右腕・大勢に譲ったが、降板時にはスタンドから大きな拍手と歓声が降り注いだ。

首脳陣もプロ初の一塁スタメンに起用した捕手登録の3番・岸田を7回からベンチに下げ、ダルベックを三塁から一塁へ、三塁には門脇を入れる守備固め。

8回にも、3回に先制本塁打を放っている浅野をベンチに下げて左翼に佐々木を入れるなど万全の体制で準備していたが、惜しくも偉業達成とはならなかった。

投球内容は7回2/3で打者26人に対して来日最多109球を投げ、1安打無失点。10三振を奪い、与えた四球は3つ、直球の最速は157キロだった。

ウィットリーは4月30日の広島戦（東京D）では6回まで5四球を与えながらも10奪三振で無安打無失点投球と好投。この時はリリーフ陣が打たれて白星が消滅していたが、今回は大勢、マルティネスがきっちり抑えた。