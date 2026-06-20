JORDAN BRANDが読売ジャイアンツとコラボレーション…プロ野球チームとの取り組みは世界初

Jordan Brand（ジョーダン ブランド）が、読売ジャイアンツとのコラボレーションプロジェクトを発表した。すでにジャイアンツ公式オンラインストアでは販売が開始されており、東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS STORE」（一部店舗を除く）では、7月30日（木）よりリリースされる。

ついに、マイケル・ジョーダンのDNAが日本球界にも流れ込んだ。タッグを組んだのは、プロ野球（NPB）で歴代最多となる22度の日本シリーズ制覇を誇る読売ジャイアンツである。

巨人軍は、Jordan Brandについて「マイケル・ジョーダン氏のレガシーを継承し、バスケットボールをルーツに持ちながらも、スポーツの枠を超え、ストリートカルチャーやファッションを横断しながら“グレイトネス”を体現してきた」と表現している。

もっとも、Jordan Brandがプロ野球チームへたどり着くのは、ある意味で必然だったのかもしれない。ジョーダンは、シカゴ・ブルズで最初のスリーピートを達成したあと、一度バスケットボールから引退。亡き父との約束を果たすためにベースボールへ挑戦し、シカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。

ブランドとしても、野球との接点は以前から存在していた。『Air Jordan 1』をベースボール用のスパイクに落とし込むなど、ダイヤモンド上のプロダクトを展開してきたほか、アーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）やムーキー・ベッツ（ロサンゼルス・ドジャース）など、MLBを代表するスター選手たちとも契約を結んでいる。

しかし、Jordan Brandが“プロ野球チーム”と本格的に取り組むのは、今回がブランド史上初となる。コラボレーションの目玉は、7月31日（金）から8月2日（日）にかけて東京ドームで開催される横浜DeNAベイスターズ戦で、監督、コーチ、選手が着用する特別ユニホームだ。“一人ひとりが自分らしく咲くことの大切さ”をテーマとして体現したこのユニホームは、独創的な生地デザインで世界的な評価を受ける東京ブランド、NOMARHYTHM TEXTILE（ノーマリズム テキスタイル）のテキスタイルを使用しており、1着ごとに柄の位置が異なる仕様となっている。

また、本コレクションではプロコレクションユニホームやレプリカユニホームに加えて、Tシャツやショーツといったオーセンティックアパレルや、NEW ERA®（ニューエラ）製キャップ、STANCE（スタンス）製ソックスなど、豊富なラインアップが展開される。

さらに、ジャイアンツ公式オンラインストアまたは東京ドーム公式グッズショップでプロコレクションユニホームを購入した方には、スペシャルBOXと木製ハンガーをプレゼント。ほかにも、東京ドーム公式グッズショップでコラボグッズを購入した方にはステッカーが、7月31日（金）の試合の来場者にはオリジナルデザインのフェイスタオルが、それぞれプレゼントされるという。

なお、Nike.com、SNKRS、World of Flight Tokyo Shibuya、World of Flight Osakaでは、7月17日（金）に発売予定。日本の意匠が全面に押し出されたJORDAN BRANDのジャイアンツグッズは、バスケットボールファン各位にとっても見逃し厳禁だろう。

【画像】ジョーダン ブランドと読売ジャイアンツとのコラボレーションプロジェクトのKV