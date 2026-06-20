【Chronicle of Destiny / クロニクル・オブ・デスティニー】 6月29日 実装予定

Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（以下：シャドウバースWB）」の第8弾カードパック「Chronicle of Destiny（クロニクル・オブ・デスティニー）」に収録する新カード「アルビオンバハムート」および「災いの言霊・ジンジャー」を公開した。

「アルビオンバハムート」は、ニュートラルのフォロワーで9コスト13/13。【ファンファーレ】で【モード】を1つ選び、場の他のフォロワーか場のアミュレット、もしくはクレストすべてを消滅させる。

ウィッチの新カード「災いの言霊・ジンジャー」は、7コスト5/5のフォロワー。【ファンファーレ】で、「ガーディアンゴーレム」を2枚場に出すほか、自分の他のフォロワーは場に出たときに【突進】を持つようになる。さらに、自分の手札すべては1回スペルブーストする。進化時にも「ガーディアンゴーレム」1枚を場に出すカードとなっている。

「アルビオンバハムート」

「災いの言霊・ジンジャー」

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