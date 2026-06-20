トルコ代表はオーストラリア代表とパラグアイ代表に敗れて敗退となった

トルコ代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）の第2戦でパラグアイ代表に0-1で敗れ、グループリーグ敗退が早々に決まった。

2試合合計で62本のシュートが空砲に終わる無情な結果となった。

トルコは初戦でオーストラリア代表と対戦。圧倒的にボールを支配しながらゴールネットを揺らす瞬間は訪れず、0-2で敗れた。

続くパラグアイ戦では開始2分で先制を許した後に相手が退場者を出して数的優位を得たが、オーストラリア戦と同じように得点が遠かった。名門ユベントスで「10番」を背負うFWケナン・ユルディス、レアル・マドリードのMFアルダ・ギュレル、イタリア王者インテルで中核をなすMFハカン・チャルハノールといったタレントを擁するが、フィニッシュの精度がついてこなかった。

「オプタ」によれば、トルコは2試合で合計62本のシュートを放ちながら無得点に終わった。データが集計されている1966年以降のW杯で、2試合連続無得点に終わったチームとして最多のシュート数となった。また、今大会3失点を喫しているが、皮肉なことに対戦相手から受けたシュートは“わずか”16本だった。

決定力不足に泣いたトルコは2連敗で敗退が決定。3位と躍進した2002年日韓W杯以来24年ぶりの大舞台は屈辱を味わう結果となった。（FOOTBALL ZONE編集部）