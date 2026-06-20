◇セ・リーグ 巨人1―0中日（2026年6月20日 東京D）

巨人がウィットリーの快投と浅野の1号ソロで中日を下し、連敗を2でストップ。貯金6とした。

1点差負けで首位から3位に後退して迎えたデーゲーム。

巨人は3回、この日出場選手登録され、「8番・左翼」に入って即スタメンとなった浅野が相手先発左腕・大野のカットボールを左翼スタンド中段まで運んで1点先制に成功する。

その後はなかなか得点を奪えず、1―0のまま試合が進行。

それでも来日1年目の先発右腕・ウィットリーは荒れ球が奏功し、7回まで3四球を与えながら無安打無失点投球の快投を見せる。

8回2死から村松に中前打されるまで無安打投球を続け、結局、7回2/3で来日最多109球を投げて1安打無失点。10奪三振の力投で今季3勝目（3敗）を手にした。なお、ウィットリーはこれが待望の東京ドーム初勝利となる。

ウィットリーは4月30日の広島戦（東京D）では6回まで5四球を与えながらも10奪三振で無安打無失点投球と好投。この時はリリーフ陣が打たれて白星が消滅していたが、今回は大勢、マルティネスがきっちり抑えた。

また、守護神のマルティネスはリーグ単独トップの今季20セーブ目。NPB2位タイとなる7年連続20セーブを達成している。

▼浅野 打ったのはカットボールです。イニングの先頭だったので出塁できるようにと思っていました。最高の結果になってうれしいです。