「全部がおしゃれで可愛すぎる」腹筋バキバキ女子ハードラーが“勝負アイテム”公開…「表現力素敵」「いつか真似します絶対！」

中島ひとみが勝負アイテムを公開した(C)Getty Images

陸上女子100メートル障害の中島ひとみが自身のインスタグラムを更新し、勝負アイテムを公開して注目を浴びた。

美しく割れた腹筋が魅力の中島はインスタで「今回の日本選手権勝負アイテムはピンクデコネイルとスパイクにつけたNARUTOの額当て」と記し、ネイルとスパイクの写真を添えて投稿している。

【写真】「オシャレ〜！」中島ひとみの勝負アイテムをチェック

続けて「次戦は、7/5 鳥取ヤマタスポーツパークで布勢スプリントです！」と報告した。

この投稿には「全部がおしゃれで可愛すぎる」「かわいすぎる！！いつか真似します絶対！」「ネイルかわいいです」「かわいい」「美人でお洒落で強くて完璧な素晴らしさですねー」「表現力素敵」「凄く素敵だね」「オシャレ〜！」と、続々とコメントが寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]