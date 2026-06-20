大谷は昨年4月にも第1子の誕生でチームを一時離脱していた

【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦前に育児休暇のためチームを離脱した。チームはサヨナラ勝ちで4連勝を飾ったが、試合後にデーブ・ロバーツ監督が復帰時期などについて言及。突然の吉報に、米メディアや記者も一斉に“最新情報”を伝えた。

サヨナラ勝利から約32分後に始まった会見。ロバーツ監督は大谷の復帰時期を問われると言葉を濁した。欠場を前から分かっていたのかという問いは否定し、産休の取得もごく最近知ったと明かしている。今日知ったのかと追及されると、笑顔ではぐらかして報道陣の笑いを誘った。

大谷は昨年4月にも第1子誕生に伴って父親リストに入り、チームを一時離脱していた。今回は第2子誕生とみられ、球団は週末までに復帰すると予想している。メジャーリーグでは産休制度が導入されており、家族との時間を優先する文化が根付く。チームが快進撃を続ける中での欠場となった。

地元メディア「ドジャース・ビート」のフレド・セルバンテス記者は「オオタニは今日の午後早くにドジャー・スタジアムにいたが、おめでたい一報を受けて急きょ球場を後にしたという」と伝えた。米メディア「ドジャース・ネーション」も、監督が詳細への言及を避けたとし「『彼はプライベートをとても大切にする男だからね』」と報じた。

地元メディア「ESPNロサンゼルス」などで執筆するエイドリアン・メディーナ氏も復帰時期について速報した。「（いつになるかは）分からない。明日復帰してくれることを期待しているが、まだ本人とは話をしていないので何とも言えないね」と指揮官の言葉を紹介している。吉報を受けた大谷の早期合流が待たれる。（Full-Count編集部）