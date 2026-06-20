【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】

サッカー日本代表は北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日・モンテレイ）を翌日に控え、午後６時から当地で公式の前日練習を行った。左膝を痛めキャンプ地の米ナッシュビルでリハビリを続けるＭＦ久保建英、体調不良でホテル静養となったＦＷ町野修斗を除く２４人がピッチに姿を見せ、決戦へ向けて最終調整を終えた。

初戦のオランダ戦（２△２）に先発フル出場したＤＦ伊藤洋輝（バイエルン）が、過去７大会でわずか１勝（３分け３敗）と日本にとって“鬼門”となっている第２戦の重要性を強調した。

「初戦で勝ち点１は取りましたけど、この２戦目を落とすと本当に厳しい状況になる。勝ちにいきます」

引き分けに終わった初戦の収穫を次につなげるためにも、目指すは勝ち点３のみ。その強い言葉の裏には、４年前に味わったあの「痛恨の記憶」がある。

２０２２年カタールＷ杯。同じく１次リーグ第２戦のコスタリカ戦だった。０―０で迎えた後半３６分、途中出場で左サイドバックに入っていた伊藤が、自陣ゴール前でつなごうとしたヘディングの浮き球が味方の処理ミスを誘うと、さらにディフェンスラインを押し上げるタイミングが一瞬遅れ、相手に裏を取られる形となって失点につながった。初戦でドイツを破る大金星を挙げながら、第２戦のたった一つの綻びから０―１で敗戦。Ｗ杯の厳しさを身をもって知った、苦すぎる経験だった。

あれから４年。世界のトップクラブで揉まれ、たくましさを増したレフティーは、過去の呪縛に囚われてはいない。「４年前とは相手も違うし、会場も違う。全てが違う。しっかり準備してやっていきたい。前回大会は悔しい思いをしたので、ここでしっかり結果を残して、いい結果を持ち帰りたい」と、雪辱の舞台へと向かう。