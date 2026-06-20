シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏。その江夏氏が78歳の誕生日を迎えた5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓し、刊行から半月で重版が決定するなど話題を呼んでいる。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々が赤裸々に明かされた。

【写真を見る】1983年、最高殊勲選手（MVP）に輝いた大田卓司氏。マウンドで力投する現役時代の江夏豊氏なども

「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第17回は、大分・津久見高校2年時に選抜甲子園で優勝し、1968年に西鉄ライオンズからドラフト9位で指名された大田卓司氏（75）が語る。勝負強いバッティングで「必殺仕事人」の異名をとり、1982年のパ・リーグのプレーオフでは江夏氏から決勝打を放ってMVPに輝いた。

また、江夏氏の最後の所属球団となった西武ではチームメートでもあった。西武では不本意なシーズンを送った江夏氏だが、大田氏には「タク、タク」とフランクに呼びかけ、大田氏も憧れの江夏氏が心を許してくれたことを喜んだ。（文／松永多佳倫 文中敬称略）

＊ ＊ ＊

「必殺仕事人」の大田だが、3つ違いの江夏は"雲の上の存在"だったという。

「そんな江夏さんからホームランを打ったのは忘れられません。江夏さんが南海に移籍したばかりのシーズン。ええ、大阪球場です。そう、打ちました。江夏さんからホームランですよ」

"あれは幻なんかじゃない"と自らに言い聞かせるように、大田は何度も「江夏からのホームラン」と繰り返した。1976年6月4日、大阪球場での南海対太平洋クラブ（西鉄の後継球団）に先発した南海・江夏は3失点するも115球で完投し、3勝目を挙げた。3失点の中に大田のホームランが含まれている。

2日連続で「江夏から決勝打」のプレーオフ

初ホームランとともに、大田の記憶に強く残っているのは、1982年のプレーオフでの江夏との対戦だ。

「監督の広岡（達朗）さんが考えた江夏攻略法として、全員がプッシュバントの練習を試合前に1時間もやった。田淵（幸一）さんも、外国人のスティーブ、テリーも練習に参加した。

もう亡くなってしまったけど、どんくさくて不器用だった片平（晋作）が8回裏に江夏さんからプッシュバントを決めたんだよ。あれにはびっくりしたもん。そこから一死満塁の場面で私がピンチヒッターに起用されてタイムリーを打った」

「伝説のプレーオフ」と呼ばれる1982年の西武対日本ハム。その初戦、日本ハムの監督・大沢啓二は味方も驚くサプライズを仕掛けた。シーズン20勝を挙げていたエース・工藤幹夫の先発起用だ。

工藤はプレーオフ1カ月前に右手小指を骨折し、出場は絶望的とみられていた。しかし大沢監督は医者の「10日で投げられるようになる」という言葉を信じ、工藤に極秘練習をさせていたのだ。江夏自身も『江夏の遺言』で、〈投手陣のリーダー格だった俺も"まさか"と思ったほどだ〉と振り返っている。チームメートの江夏も知らなかったほどだから、対戦相手の大田はそれ以上に驚いた。

「まさか工藤が先発してくるとは思わなかった。骨折したこと自体、嘘だったのかと思ったからね。大沢さんの奇襲だった」

工藤は期待に応えて6イニングを無失点に抑え込み、7回途中から江夏がリリーフとしてマウンドに上がった。

そして運命の8回裏──。西武の先頭打者・テリーがレフト前に落ちるヒットで出塁。そこで広岡監督が仕掛けたのが、片平のプッシュバントだ。ボールは江夏の横を抜けて無死一、二塁。揺さぶりをかけられた江夏は、一死満塁にピンチを広げ、大田に2点タイムリーを浴びた。

「このシーズン、江夏さんからはほとんど打てていなかった。私にとって江夏さんといえば、日本ハムでのクローザー時代のイメージが一番強い。球種はほぼ真っ直ぐだけだからそれを狙い打ちするんだけど、コントロールは抜群だし、球にキレがある。真っ直ぐが来ると分かっていても、本当に手が出ない。

そんな私を広岡さんは起用した。実は広岡さんは対戦データだけを重視するタイプではない。対戦打率が1割にも満たない選手を代打に起用するんだから、それも凄いよね。監督が野村（克也）さんだったら、絶対に使われなかったでしょう」

大田に続いて石毛宏典もヒットも重ね、江夏をノックアウト。大沢監督の奇襲も絶対的守護神も打ち破った西武は、第2戦でも大田が江夏から逆転打を放ち3対2で勝利。その勢いのまま3勝1敗でプレーオフを制し、大田はプレーオフのMVPを獲得した。

広岡監督に「ワシにはセオリーは当てはまらない」と反論

その1年後の1983年オフ、江夏の西武移籍が決まり、2人はチームメートとなった。

「西武第二球場での自主トレでは、ウォーミングアップでグラウンドの周りを何十周も走るんだけど、1周回った時に江夏さんが『おい、タク、毎日こんなことやっているのか？』って息も絶え絶えに言ってきたの。あまりに苦しそうなんで『江夏さん、大丈夫ですか？』と声をかけると、『いや、これはもうついていけんわ』って。そして翌日からランニングに来なかった（笑）。体重はかなりオーバーしていたみたいだし、体調も悪かったんでしょうね」

広岡の徹底した"管理野球"と江夏の相性の悪さは、大田も感じていたという。

「自主トレやキャンプでは毎日ミーティングあって、広岡さんがいろいろな作戦について説明するんだけど、なぜか江夏さんはいつも俺の隣に座っていた。一番後ろの席です。

ある日、広岡さんがランナーがサードにいる時のセオリーを説明していた。『外野フライを打たれたら失点だから、ピッチャーは絶対に高めに投げてはいかん』という話だったんだけど、江夏さんがいきなりパッと手を上げて、『それはちょっと違うと思う』と言い出した。

作戦について監督に意見する者なんてそれまで誰もいなかったから、"何を言い出すんや、このおっさんは……"と驚いた。すると江夏さんは、『ワシは高めの球で空振り三振を取れる。力のある球を投げるピッチャーの場合、必ずしもセオリーは当てはまらない』って言い放ったんです。広岡さんは、目をパチクリさせてました（笑）」

2年連続日本一の広岡監督が相手でも、臆することなく自分の意見を述べる江夏。だが、両者の溝は日を追うごとに深くなっていった。

「広岡さんは"野球をする体をまず作らなくてはいかん"というのが基本的な考え。実際、力士体型の田淵さんを絞りあげていたからね。乱暴に言ってしまえば、広岡さんはデブの選手を認めない。いくら実績があっても、それは江夏さんに対しても同じだったのでしょう。

それに、西武へ移籍してきた時の江夏さんは力が落ちていた。そして、二軍落ちを告げられた江夏さんがキレて、そのまま辞めてしまった」

広岡との確執については、実のところ大田は「よく分からない」と話す。監督と選手の関係においては、合う部分もあれば合わない部分もある。「他の選手がそれを詮索するのは野暮」というのが大田の考え方だ。そんな性格もあって、江夏は大田のことを気に入っていたのかもしれない。

「引退後に私がヤクルトの打撃コーチをやっている時、沖縄・浦添でのキャンプに江夏さんが評論家として来てくれたんです。ほとんどの評論家たちがブルペンに行っているタイミングで、江夏さんがわざわざ私のところに来て、『おお、タク。元気か？』って。嬉しかったですね。選手をほったらかして、二人でタバコを吸いに記者席に行きました。本当は喫煙しちゃいけない場所なんだけどね。

江夏さんが『ちょっと、脳梗塞やってな』って唐突に言うもんだから、こちらも心配で『大丈夫ですか？』と訊くと、『生きとるから大丈夫やろ、ハハハ』って。その時に西武時代の思い出話もした。江夏さんが『いやぁ、本当はあの頃、体調が悪くてなぁ』と話していました。現役中は体調を言い訳にできなかったんでしょうね」

江夏は西武時代を振り返ることを極端に嫌う。『江夏の遺言』でも〈今さら西武がどうのこうの、広岡達朗がああだこうだなんて言うつもりはない。もう40年以上も前のことだ。あの頃の感情などもうとっくに忘却の彼方だ。むしろ忘れていないとヤバい奴だ〉とまで述べている。

それでも久しぶりに会った大田には当時の苦悩を吐露した。西武時代に"同じ匂い"を感じた大田にだからこそ、話せたのかもしれない。西武で"孤立"していた江夏だが、そんな中でも大田は"可愛い舎弟"だったのだろう。

江夏の一喝で野球選手も相撲取りも沈黙

大田にも"兄貴分としての江夏"について、ユニークな思い出がある。

「昔、オフにプロ野球選手と相撲取りが対抗戦形式で出場するテレビの歌番組があって、私はいつも出場していた。司会は井上順さんだったかな。私が引退する少し前くらいの年だったけど、（すでに引退していた）江夏さんや有名な親方とかが審査員をしていたんです。

生放送ではなく収録だったこともあって、野球選手も相撲取りも"シラフじゃ歌えねぇ"とか言い出して、ステージ横で酒をガンガン飲んでいたんです。もはや歌合戦じゃなくて飲み比べ状態。気づいたら両チームから一人ずつ消えちゃってた（笑）。

誰と誰だったかも覚えてるよ。（当時ダイエーホークスの）佐々木誠と栃赤城。栃赤城なんてボトル一本を空けて酔っ払ってどこかに行っちゃったんだもん。収録が始まるって時になっても2人が戻ってこないから、番組スタッフたちが探しまくった。そしたら佐々木はステージ下の死角で眠りこけててね。

そこに現われたのが江夏さん。寝ている佐々木のところまで来て、『酒なんか飲んでんじゃねぇ、バカ野郎どもが！』って一喝したの。その迫力に野球選手たちはもちろん、相撲取りたちもピリッとして、みんな酔いが覚めたんじゃないか」

現役時代はいつも"トラブルの中心"にいた印象のある江夏だが、大田の記憶では「場を（強引に）抑える役」なのだという。野球の試合でもこんな場面があったという。

「江夏さんがまだ日本ハム時代のことですが、後楽園球場で西武と日本ハムのゲームで、日本ハムの大宮（龍男）と西武のスティーブが、ホームのクロスプレーを巡って大乱闘になった。両チームの選手がみんな出てきて、もうあちこちで殴り合い。私も大宮を掴まえて『ウラァ、貴様ァ！』って髪の毛を引っ張っていました。

コーチたちも止めようがないくらいの乱闘はしばらく続いたんだけど、そんなタイミングで江夏さんがのっしのっしと一塁ベンチから出てきて、『お前ら、ええ加減やめんかい！』って、両チームの選手たちに大声で怒鳴ったんです。まさに真打ち登場。まるでチンピラ同士の喧嘩を叱るヤクザの親分みたいでした（笑）」

興奮状態の選手たちも江夏の怒声に手を止めた。まるで水戸黄門の印籠のような"威光"だったという。

「なぜか分からないんだけど、江夏さんとは結構気が合った。あんな大選手に対して畏れ多いんだけど、自分にもどこか似たようなところがあったような気がする。広島の高橋慶彦とか、衣笠（祥雄）さんもそう。みんな"はぐれ鳥"みたいな感じなんだよね。江夏さんもそうだった」

一本気な九州男児を地で行く大田は、言わば"江夏組の筆頭若頭"。70代後半になっても"慕われる兄貴"と"可愛がられる舎弟"の絆は変わっていない。

（第1回から読む）

【プロフィール】

松永多佳倫（まつなが・たかりん）／1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。