「今日好き」はるねねカップル、手繋ぎ＆ほっぺツンのラブラブランウェイ 「尊い」「にやける」と反響【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週月曜21時〜）に参加していた“はると”こと今井暖大、“ねね”こと時田音々が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】「今日好き」成立カップル「尊い」ラブラブランウェイ
制服姿に身を包み登場した2人。ステージトップでは手を繋ぎ、互いに“ほっぺツン”をするなど仲睦まじい姿を見せていた。このランウェイを受け、ファンからは「尊い」「にやける」「2人とも可愛い」「美男美女」などと反響が上がっている。
また、その後のトークコーナーにて時田は「初めての沖縄を暖大と来れて嬉しいです！」とにっこり。会場からは「可愛い！」と歓声が上がっていた。
今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「卒業編2026」にてカップル成立した。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」成立カップル「尊い」ラブラブランウェイ
◆「今日好き」はるねねカップル、手繋ぎランウェイ
制服姿に身を包み登場した2人。ステージトップでは手を繋ぎ、互いに“ほっぺツン”をするなど仲睦まじい姿を見せていた。このランウェイを受け、ファンからは「尊い」「にやける」「2人とも可愛い」「美男美女」などと反響が上がっている。
今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「卒業編2026」にてカップル成立した。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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