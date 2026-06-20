歌手の森高千里さん（57）が2026年6月14日、自身のインスタグラムを更新。ツアーでのミニスカ衣装姿を披露した。

「約半年ぶりのツアー」

森高さんは、「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour6月14日 埼玉 サンシティ越谷市民ホール 大ホール終了しました！」と報告し、ニーハイブーツとミニ丈の衣装を合わせたコーデや笑顔でマイクを持つ姿、美しいスタイルが際立つバックショットなどを投稿した。

「約半年ぶりのツアー、待っててくださってありがとうございます」といい、「皆さんのワクワクやドキドキがこちらにも伝わってきてツアー初日で緊張しましたが、楽しくパフォーマンスすることができました！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、黒いミニ丈の衣装を着用。ステージ上でマイクを持ち、笑顔をみせていた。4枚目では、足元に黒いニーハイブーツを合わせたバックショットを披露していた。

この投稿には、「シックで素敵です」「カッコイイです」「やっぱり素晴らしい」「かわいい」「黒の衣装めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられていた。