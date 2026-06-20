プロボクシングＷＢＡスーパー＆ＷＢＯ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）統一王者オスカー・コラーゾ（２９）＝プエルトリコ、米国＝の世界戦が両者ともに計量オーバーで、異例の地域タイトル戦に変更されて行われることになった。

米国で最も伝統のある専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」が制定するパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通しての最強ランキング）で１位・井上尚弥（３３）＝大橋＝に対しての９位にランキングされているコラーゾは当初、２０日（日本時間２１日）に米国カリフォルニア州オーシャンサイドで統一王者の防衛戦を行う予定だったが、対戦相手のジョーイ・カノイ（３２）＝フィリピン＝に就労ビザが下りず中止に。米ボクシング専門メディアなどによると、代わってＷＢＣ５位ルイス・カスティージョ（２８）＝メキシコ＝が候補となったが、やはりビザがおりず、急きょネイダー・バルデス（２５）＝メキシコ＝がＷＢＯ１５位となり、ＷＢＯ世界同級タイトルマッチとして行われる予定となった。

だが、１９日の前日計量で、バルデスは１０５ポンドのミニマム級で、１１０・６ポンド（約５０・１キロ）と体重を超過してしまった。コラーゾ陣営も事前に体重が作れないと聞かされていたが、コラーゾ自身も１１１・２ポンド（約５０・４キロ）と規定体重をオーバーしてしまった。そのため、このメインイベントはＷＢＡインターナショナル・フライ級（５０・８キロ以下）に“格下げ”されて行われることになった。世界戦が両者とも体重超過で階級を上げた地域戦に変更されるのは異例。

専門メディアの「ボクシング・シーン」に対し、コラーゾが語ったところによると、７月２０日に両国国技館で行われるＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝―エリック・バディージョ（３０）＝メキシコ＝の勝者と対戦するか、もしくはフライ級に上げてＷＢＡ＆ＷＢＣ世界統一王者リカルド・サンドバル（２７）＝米国＝に挑戦することを検討しているという。コラーゾは「自分のパワーは階級を上げても通用する」と断言しているそうだ。