◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦 北海道栄１９―２苫小牧南＝５回コールド＝（２０日・とましんスタジアム）

トーナメントが一本化された新方式の南北海道大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。５１年ぶりの夏の甲子園出場を目指す北海道栄は１９―０の５回コールドで苫小牧南に大勝。エースで主将の右腕・日野伸一郎（３年）が３回１安打無失点と好投し、今夏道内一番星を手にした。函館中部は６―１で江差・奥尻・大野農の連合チームを下し、夏３年ぶりの勝利を挙げた。

北海道栄が大まくりで道内一番星だ。３０分前にスタートし、最速勝利大本命だった函館開催の南北海道大会開幕試合を“逆転”。１時間２１分で初戦を突破し、日野は「最後の夏は自分たちが頂点に立ちたい。まずは１勝を出来てよかった」と頬を緩めた。

自己最速タイの１４２キロを計測した直球で立ち上がりから押し込んだ。１回をわずか９球で抑えると、先頭打者に安打を許した２回も成田颯空（そうあ）捕手（３年）が盗塁を阻止し、３者凡退。３回は２死からこの日４つめの三振を奪い、３イニングを打者９人、３４球で片付けた。

春は室蘭地区予選３回戦で苫小牧中央に８―９で敗れた。日野は６回途中から２番手で登板したが、３点リードの７回に先頭打者の四球をきっかけに４失点。逆転負けを喫しており、「ゾーンで勝負して早めに追い込むことを意識するようにした」。テンポを良くするため、走者がいない時はセットポジションから昨夏までのノーワインドアップにフォームを変更。この日は、捕手からの返球を受け取るとすぐに投球動作に入り、ストライクゾーンへ次々に球を投げ込んだ。

エースの好投に打線が応え、９番・瀬川瑛太二塁手（３年）が３安打７打点をマークするなど、長打６本を含む１２安打の猛攻。９盗塁の機動力も絡めて１９得点を挙げ、糸瀬直輝監督（５１）は「悔いのないように暴れてきなさいと言っている。３年生中心に頑張ってくれた」とうなずいた。

次戦は、札幌、函館で開催される第２ステージ（ベスト３２）進出を懸けた浦河戦に臨む。背番号１は「上ばかり目指していても足元をすくわれるので、まずは１勝」。祖先が日本の名湯・登別カルルス温泉を開湯し、父は登別で旅館を経営。温泉地育ちのエースは、北海道で今夏最初と最後の勝利を手にするために右腕を振る。（島山 知房）