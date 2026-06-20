◇MLB アスレチックス12x-11エンゼルス(日本時間20日、サター・ヘルス・パーク)

エンゼルスが打線が5本塁打を放つなど大量11得点をしますが、最大7点差あった6回以降毎回失点。延長10回には3四死球で押し出し。投手陣崩壊で悲劇のサヨナラ負けを喫しました。

エンゼルスは4点を追う4回、デンゼル・グズマン選手の2ランやホセ・シリ選手の3ラン、さらにザカリー・ネト選手にもソロが飛び出し7点を奪って逆転に成功します。

さらに5回にはローガン・オホッピー選手に3ラン、6回にもノーラン・シャヌエル選手にソロと、6回終了時点で11-4と大量リードとなります。

しかし6回にタイムリーで1点を返されると、リリーフ陣が7・8・9回と3イニング連続で2ランを許し同点に。

さらに延長10回からは5番手カービー・イェーツ投手がマウンドに上がると、タイブレークのランナーを2塁において、先頭に四球を許し、1死後に死球を与え満塁とすると、交代した6番手サミー・ナテラJr.投手が初球で1ストライクを取るものの、その後4球連続で高めにボールが抜け、押し出し。まさかのサヨナラ負けを喫しました。

押し出し四球を与えた瞬間、投手はABSチャレンジを要求する仕草をみせますが、捕手は両手を上げあきれポーズ。打線は5本の本塁打を放ったものの、投手陣崩壊で悲劇の逆転負けを喫しました。