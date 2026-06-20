「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースが１点を追う九回にラッシングの適時打に右翼の送球エラーが絡んで劇的サヨナラ勝ち。佐々木朗希投手は六回途中３失点で勝敗はつかず。五回まで１安打無失点の快投だったが、３点リードの六回に連続本塁打で追いつかれたところで降板を告げられた。

試合後のロバーツ監督は佐々木が投じた９０球を振り返り「素晴らしかったと思った」と第一声。「ヘンダーソンにスプリットを引っ張られてホームランにされたが、本当にいいボールを投げていた」と続けた。

この日の佐々木の内訳はフォーシーム（直球）４３球、スプリット２８球、スライダー１９球。中でも直球は最速１６２キロを計測し、１６０キロ超は１２球あった。６三振のうち４つが直球。平均球速はシーズンのそれを２・４キロ上回る１５９・２キロだった。

指揮官は「球のキレもとても良かったし、戦う姿勢も気に入っている。直球の制球も良かった。だから、今夜の彼はファンタスティックだった」と称賛の言葉を並べた。