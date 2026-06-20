「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が劇的な一打でチームをサヨナラ勝ちへ導いた。歓喜の輪では先輩たちにもみくちゃにされたが、そのシーンが米ファンの感動を呼んだ。

ラッシングのもとにチームメートたちが集まり手荒い祝福を受けた。その興奮に歓喜の表情を浮かべた若き捕手。顔をあげるとパヘス、トライネンらが穏やかな笑みを浮かべていた。

さらにグラウンドインタビュー中には背後からテオスカーが氷水をぶっかけた。思わず冷たさに身をよじらせたラッシング。満面の笑みを浮かべてテオスカーとタッチをかわし、喜びを抑えきれなかった。

それもそのはず。２打席目から３打席連続三振を喫した。ベンチに戻るとバットを太ももで真っ二つにへし折った。手袋を噛みちぎらんばかりに口で脱がした。「本当に厳しい試合だった」と率直な思いを口にしたラッシング。九回の打席でカウント１−２と追い込まれたが「ベンチを見たんだ。そしたらさ、ここにはムーキーがいるし、向こうにはフレディがいる。みんなが自分の後ろについてくれてるんだ」。先輩たちの顔を見て冷静さを取り戻し、劇的な一打を放った。

一連のシーンを見ていた米ファンも「これはムービーだ」「なんて壮大なエンディング」と反応し、父親産休で欠場した大谷翔平についても「大谷もきっと笑顔になってるよ」と英語で書き込まれていた。