山形が湘南の伊集貴也を獲得…「コートの上でも、コートの外でもチームに必要とされる存在になりたい」

6月20日、山形ワイヴァンズは、伊集貴也との2026－27シーズンにおける新規選手契約の締結を発表。新たなチームでBワンの舞台に立つこととなった。

沖縄県出身で現在33歳の伊集は、182センチ76キロのポイントガード。2018年に島根スサノオマジックへ入団し、Bリーグデビューを果たすと翌年愛媛オレンジバイキングスへ移籍。その後はチームを転々として今シーズンは湘南ユナイテッドBCでプレー。B3リーグ戦で48試合に出場し、1試合平均4.7得点、0.9リバウンド、2.0アシストを記録。また、B3プレーオフでは平均7.6得点、1.8リバウンド、4.2アシストと存在感を示した。

今回の発表に際し伊集は、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントを寄せた。

「このたび、山形ワイヴァンズに入団することになりました、伊集貴也です。人生もバスケットボールも、一人では進めないものだと感じています。今回の決断も、多くの方との対話や支えがあったからこそ辿り着くことができました。そして何より、クラブからいただいた言葉や想いに、自分自身が心を動かされました。家族とともに新たな環境へ飛び込むこと。そして、自分の年齢やこれまで歩んできたキャリアを考えても、この決断には大きな責任と覚悟があります。だからこそ、中途半端な気持ちは一切ありません。山形ワイヴァンズの勝利のために、自分が持つ経験のすべてを注ぎ込み、コートの上でも、コートの外でもチームに必要とされる存在になりたいと思っています。この移籍をただの新たなスタートではなく、自分自身のキャリアをさらに価値あるものにする挑戦にしたい。そして、ブースターの皆さまとともに、山形にたくさんの歓喜を届けられるよう全力で戦います。山形の地で、覚悟を持って挑み続けます。応援よろしくお願いいたします」

【動画】山形ワイヴァンズの2025－26シーズンを振り返る