「一生忘れられない試合になるだろう」開始２分で結果を残す。値千金弾のパラグアイ24歳MFは満面の笑み「僕は本当に幸せ」【Ｗ杯】
パラグアイ代表は現地６月19日、北中米ワールドカップのグループＤ第２節でトルコ代表とサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで対戦し、１−０で勝利した。
この一戦に先発したマティアス・ガラルサが、開始２分に先制ゴール。フリオ・エンシソのパスをペナルティエリア手前で受けると、左足を振り抜く。地を這うような強烈なシュートをネットに突き刺した。
試合後のフラッシュインタビューに、スコアラーのガラルサが対応。「ここは世界で最も素晴らしい舞台で、最高の選手たちがプレーしている。正直に言って、一生忘れられない試合になるだろう。誇りに思う」と満面の笑みを浮かべて振り返った。
また24歳のMFは、応援してくれたファンにも言及。「今日、僕たちはこれまで以上にパラグアイらしさを発揮した。だから僕は本当に幸せだし、皆さんにもこの喜びを存分に味わってほしい。応援に来てくれた皆さん、本当にありがとう。僕たちやチーム、そしてチームメイトを信じてくれた全ての方々に感謝したい。この勝利はみんなのものだ」と語った。
なお、勝点３を獲得したパラグアイは25日、グループステージ最終節でオーストラリアとサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】コースを狙った一撃を突き刺す！ ガラルサの強烈ミドル！
この一戦に先発したマティアス・ガラルサが、開始２分に先制ゴール。フリオ・エンシソのパスをペナルティエリア手前で受けると、左足を振り抜く。地を這うような強烈なシュートをネットに突き刺した。
試合後のフラッシュインタビューに、スコアラーのガラルサが対応。「ここは世界で最も素晴らしい舞台で、最高の選手たちがプレーしている。正直に言って、一生忘れられない試合になるだろう。誇りに思う」と満面の笑みを浮かべて振り返った。
また24歳のMFは、応援してくれたファンにも言及。「今日、僕たちはこれまで以上にパラグアイらしさを発揮した。だから僕は本当に幸せだし、皆さんにもこの喜びを存分に味わってほしい。応援に来てくれた皆さん、本当にありがとう。僕たちやチーム、そしてチームメイトを信じてくれた全ての方々に感謝したい。この勝利はみんなのものだ」と語った。
なお、勝点３を獲得したパラグアイは25日、グループステージ最終節でオーストラリアとサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】コースを狙った一撃を突き刺す！ ガラルサの強烈ミドル！