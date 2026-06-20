サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が20日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。毎日必ずやるように自分に課していることを明かす場面があった。

リスナーから「アスリートの吉田さんは体力をつけるためにどんなことをすればいいと思いますか？」という質問が寄せられた吉田は「難しいですね。僕も本当にこの体力っていうのが一番大事だなと思っていて。スポーツのスタミナっていう意味ではなくて、人間としてのバイタリティという部分で、活動的に動けるかどうかっていうのは、凄く大事だと思います」とした。

そのうえで「まずはできることからやってったほうがいいので、例えばウォーキングとかがいいんじゃないですかね？」とアドバイス。「僕も最近やるんですけど、ウォーキングは本当にコンディションが良くなる気がします。で、歩いてるうちにいろんな頭の雑念もそうだし、疲労物質とかも抜けていく、除去されていくらしいんですよ。だから歩くとやっぱね、すっきりしますね、頭の中が。で、睡眠の質も上がると思うし、特に食事の後とかに歩くと、血糖値の急激な上昇も抑えられていいと言われてるんですが」と話した。

さらに「僕も1日のうちに課してることがあって、スペイン語を勉強するっていうのを決めているんですけど」と告白。「夜の最後のほうにやるとしんどくなるんで、隙間時間とかにちゃちゃっとやるように。移動中とか、バスで移動してるときとか。僕らだとトレーニングの後にアイスバスって入るんですけど、その時間はすごいしんどいんで、勉強していたらあっという間に終わっちゃうみたいな。そういう隙間時間をうまく活用してやってます」と明かした。

そもそも「スタミナの問題じゃないと思うんですよ。時間効率化の問題」だとし、「僕の場合、奥さんがやっぱ子供が2人いるんで、で、1人は生まれたばっかり。自分の身支度プラス、子供の身支度もしなきゃいけないんで、余計に時間がかかるんだろうなと思います。それをうまくサポートできるように事前にやれることをやるし、余裕を持って出発するようにします。それも難しいですけどね」と苦笑した。