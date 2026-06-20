豪華すぎるスタンドに注目

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日に大会9日目を迎えた。

グループC第2節でブラジル代表がハイチ代表と対戦し、3-0で勝利した。快勝のなか、この試合の中継映像に映ったスターたちが「豪華すぎやろ」「すごい並びだった」など注目を集めている。

ブラジルは前半23分と36分にFWマテウス・クーニャがゴールを決め、同アディショナルタイムにはFWヴィニシウス・ジュニオールが追加点。後半は決め手を欠いたが3-0でハイチを下し、グループCの首位に立った。

そのなかで、試合中継にかつてブラジル代表で活躍をしたロナウド氏、ロナウジーニョ氏といったレジェンドたちがスタンド席で観戦する姿が映し出された。この2人以外にもカカ氏、カフー氏、ロベルト・カルロス氏らも現地で試合を見守った。

豪華すぎる面々の登場にSNSでも「豪華すぎやろ」「すごい並びだった」「スタンドにロナウドとロナウジーニョが並んでるの強すぎるだろ」「来てたんですか？」「メンツがエグい」「観戦してるの映っててアツい」など多くのコメントが寄せられ、スター選手の来訪が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）